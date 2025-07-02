В Краснодаре центр реабилитации планируют открыть в 2026 году

В 2026 году на территории Краснодара планируют ввести в эксплуатацию центр реабилитации. В нем смогут проходить лечение пациенты с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, соматическими заболеваниями, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Первых пациентов планируем принять в нем в следующем году. Поэтому уже сейчас начали формировать коллектив — всего необходимо привлечь более 800 специалистов»,— рассказал министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Площадь нового реабилитационного центра превысит 58 тыс. кв. м. Там будет располагаться консультативно-диагностическая поликлиника, дневные и круглосуточные стационары, а также отделение реанимации и интенсивной терапии.

Кроме того, как отметили в администрации края, сотрудники нового центра смогут воспользоваться различными мерами поддержки, среди которых выплата компенсации за наем жилья и расходов на ЖКУ при проживании в сельской местности, а также выплата 1 млн руб. на первоначальный взнос по ипотечному кредиту и внеочередное предоставление мест в дошкольных учреждениях.

Алина Зорина