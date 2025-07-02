В Ейске двухлетний ребенок утонул в каркасном бассейне

В полицию Ейского района из больницы поступило сообщение о том, что двухлетний мальчик утонул в каркасном бассейне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ребенок погиб на территории частного дома. По сообщениям из соцсетей, мальчик находился один на улице, без присмотра родителей, когда упал в бассейн.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Алина Зорина