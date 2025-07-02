На Кубани спрос на лекарства от сахарного диабета увеличился на 98,2%

В Краснодарском крае с января по май 2025 года спрос на препараты от диабета увеличился на 98,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала января жители региона потратили на лекарства более 1,2 млрд руб., сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Наиболее популярным препаратом среди жителей Краснодарского края в этом году стал «Семавик», объем его продаж составил 314,5 млн руб. На втором месте расположился «Форсига» (229 млн руб.), на третьем — «Квинсента» (131,9 млн руб.), на четвертом — «Велгия» (63,3 млн руб.). Замыкает пятерку препарат «Глюкофаж» (62,1 млн руб.).

Среди производителей первое место занимает ООО «Герофарм», его объем продаж с начала года составил 317,6 млн руб. На втором месте AstraZeneca PLC (245 млн руб.), завершает тройку лидеров ООО «Промомед Рус» (230,6 млн руб.), показавший наибольший прирост в 7,9 раза.

Алина Зорина