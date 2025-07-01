Всего 45 человек пострадали при атаке БПЛА на ижевское оборонное предприятие

Общее количество пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на ижевском оборонном предприятии составило 45 человек, сообщил в Telegram глава Удмуртии Александр Бречалов. Трое погибли. В больницах города находятся 35 жителей, шестеро из них в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в пункте временного размещения, который был организован рядом с местом происшествия, а также непосредственно на территории предприятия.

«Сегодня утром наше оборонное предприятие подверглось атаке со стороны киевского режима. В цехе начался пожар. <...> Открытое горение ликвидировано. Идет проливка и разбор конструкций»,— сказал господин Бречалов. Глава региона добавил, что по факту происшествия работают правоохранители, органы безопасности, идет расследование.

До особого распоряжения в Удмуртии введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Установлен региональный уровень реагирования. Зона ЧС — территория завода, пострадавшего от атаки БПЛА. Режим ЧС запрещает препятствовать работе должностных лиц, предпринимать действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей, а также распространять фейки о возникновении ЧС. «Отдельно обращаюсь к жителям Удмуртии: не публикуйте и не репостите данные и видео с неофициальных источников. Не помогайте этим врагу»,— резюмировал господин Бречалов.

Напомним, утром 1 июля вражеские БПЛА ударили по одному из ижевских предприятий. В республике был объявлен режим опасности БПЛА: силы и средства находились в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска были введены ограничения. Администрация столицы Удмуртии отменила все массовые мероприятия, запланированные на 1-2 июля. Семьям погибших выплатят по 1,5 млн руб. из регионального бюджета, пострадавшим — от 300 до 600 тыс. руб. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Пострадавших доставят в Москву спецбортом МЧС.

Подробнее об этом читайте в материале «Повторный налет».