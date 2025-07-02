28 пострадавших при атаке беспилотников ВСУ находятся в больницах Ижевска

28 пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на ижевское оборонное предприятие находятся под наблюдением врачей в медучреждениях Удмуртии, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил в Telegram 2 июля министр здравоохранения республики Сергей Багин. Остальные находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. 10 пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

«Ночью 2 июля спецбортом МЧС эвакуировали в федеральные медцентры шесть пострадавших, которым требовалась специализированная помощь»,— напомнил господин Багин. В их число входит 17-летний юноша. Всего при атаке БПЛА пострадали двое подростков. Другой находится на лечении в Ижевске. В региональном минздраве уточнили «Ъ-Удмуртия», что ему 15 лет. «Мы на постоянной связи с Минздравом России»,— рассказал министр здравоохранения.

Напомним, утром 1 июля вражеские дроны ударили по оборонному ижевскому предприятию. В республике был объявлен режим опасности БПЛА: силы и средства находились в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска вводились ограничения. Администрация столицы Удмуртии отменила все массовые мероприятия, запланированные на 1-2 июля. Общее количество пострадавших составило 45 человек. Трое погибли.

Семьям погибших выплатят по 1,5 млн руб. из регионального бюджета, пострадавшим — от 300 до 600 тыс. руб. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. До особого распоряжения в Удмуртии введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Подробнее об атаке БПЛА на ижевское предприятие читайте в материале «Повторный налет».