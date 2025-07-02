На Кубани в l полугодии 2025 года подержанные автомобили стали доступнее

Жителям Краснодарского края стало проще накопить на автомобиль с пробегом. Об этом сообщает Авто.ру со ссылкой на совместное исследование с hh.ru по итогам первого полугодия 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно Индексу доступности автомобилей (Индекс ДА), Lada Vesta в регионе стоит в среднем 15,9 медианных зарплат, а Hyundai Solaris — 20,1. Год назад показатели были выше: 18 и 21,3 зарплаты соответственно. Улучшение доступности объясняется снижением цен и ростом зарплат.

Средняя стоимость подержанной Lada Vesta в ЮФО в мае составила 1,096 млн руб., что на 3,5% ниже декабрьского уровня. Hyundai Solaris подешевел на 1,3%, до 1,32 млн руб. При этом медианная зарплата в регионе выросла на 3,1% — до 65 тыс. руб.

Среди субъектов ЮФО Краснодарский край занял второе место по доступности Lada Vesta после Астраханской области (15,6 зарплат). Для сравнения, в Волгоградской области на тот же автомобиль придется копить 18,7 зарплат. На Hyundai Solaris быстрее всего накопят жители Астраханской области (18,7), а дольше всех — жители Волгоградской области (21,3). Краснодарцы находятся ближе к последним — 20,1 зарплата.

В расчет индекса включались автомобили возрастом от 3 до 10 лет, с пробегом до 200 тыс. км и не более чем тремя владельцами. Аналитики подчеркивают, что снижение стоимости на популярные модели связано как с общерыночной стабилизацией, так и с падением спроса в сегменте подержанных автомобилей.

Анна Гречко