Юрий Слюсарь назвал экономику фундаментом развития Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назвал экономику фундаментом развития региона на межотраслевой стратегической сессии, посвященной обновлению концепции социально-экономического развития области до 2030 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

«Сегодняшняя стратегическая сессия— самая важная из запланированных, потому что экономика — это фундамент, а все остальное надстройка. Аналогичное территориальное планирование пройдет в каждом муниципалитете Ростовской области.

По словам Врио губернатора, созрела необходимость создания актуальной программы вместо набора тезисов, не связанных с реальностью. Обновленная система национальных приоритетов должна найти свое отражение в стратегии Ростовской области, задающей долгосрочные приоритеты развития региона.

«Все то, что мы с вами делаем в экономической части, задачи, которые мы ставим перед развитием экономики Донского края, направлены на повышение уровня и качества жизни четырех с лишним миллионов жителей Ростовской области. Работу необходимо завершить до утверждения бюджета региона на следующий период — до 2030 года и на перспективу до 2036 года»,— заключил Слюсарь.

Валентина Любашенко