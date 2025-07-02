Пять жителей Сочи осудили за организацию незаконной миграции

Хостинский районный суд Сочи осудил пять местных жителей за организацию незаконной миграции. Все они признаны виновными в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2021 году осужденная Саядян организовала группу, в которую вошли четверо остальных подсудимых. За деньги они оформляли документы, предоставляющие иностранным гражданам право на незаконное пребывание на территории России. Они организовывали фиктивную постановку на миграционный учет. В период с апреля 2021 по март 2023 года к ним обратились более 60 иностранцев.

Суд приговорил Саядян к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 тыс. руб., ее взяли под стражу в зале суда. Аракеляна приговорили к 2,5 годам колонии общего режима, Лебедеву — к 1,5 годам колонии, Вингерд — к 1,5 годам лишения свободы. Казарян осудили на 1,5 года условно. Приговор не вступил в законную силу.

Алина Зорина