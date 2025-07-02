Акционеры «РусГидро» не приняли решение о выплате дивидендов за 2024 год

Акционеры российской энергетической компании «РусГидро» (MOEX: HYDR) не приняли решение о выплате дивидендов за 2024 год на общем собрании, поскольку большинство бюллетеней признали недействительными. Об этом говорится в материалах компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Из-за признания бюллетеней недействительными компания не подчитала почти 90% голосов. Примерно 11% участников годового собрания проголосовали «за» выплату дивидендов. Вариант «против» выбрали менее 1% акционеров.

В начале июня совет директоров «РусГидро» предложил акционерами два варианта распределения прибыли за 2024 год: отсутствие дивидендов или выплата 0,0756 руб. на акцию.

Это не первый случай, когда акционеры «РусГидро» не принимают решение по выплате дивидендов. Аналогичная ситуация произошла на прошлом годовом собрании акционеров.

В начале июня сообщалось о подготовке правительством вместе с руководством компании предложений по улучшению экономического состояния компании. Минэнерго обсуждало с энергохолдингом отказ от выплаты дивидендов до 2028 года, однако у руководства компании были «разногласия» с министерством.

«РусГидро» объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Мощность электростанций составляет 38,6 ГВт. Основной акционер «РусГидро» — Росимущество —62,2%. Еще 12,37% владеет ВТБ и 9,61% — производителю алюминия и электроэнергии En+ Group.