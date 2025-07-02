В Алуште потушили ландшафтный пожар на горе Кастель

Возгорание сухой растительности на горе Кастель в Алуште полностью ликвидировали спустя три дня. Площадь пожара составила 8,1 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожар возник 29 июня, по предварительной версии, из-за неосторожного обращения с огнем. Данные о пострадавших не поступали.

К тушению огня в течение трех суток привлекли 639 пожарных и 111 единиц техники, включая два вертолета Ми-8 МЧС России.

Алина Зорина