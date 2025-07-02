В аэропорту Новосибирска лайнер ушел на второй круг из-за стаи птиц на ВПП

Стая птиц помешала самолету авиакомпании «Сибирь» приземлиться в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент, в обстоятельствах которого разбирается надзорное ведомство, произошел вчера. Пилот самолета Embraer 170, следовавшего из Иркутска в Новосибирск с 66 пассажирами на борту, во время захода на посадку в аэропорту Толмачево увидел на взлетно-посадочной полосе (ВПП) птиц. В целях обеспечения безопасности авиатор принял решение уйти на второй круг. Посадка прошла благополучно.

Как писал «Ъ-Сибирь», летом 2023 года самолет Airbus A-321, следовавший рейсом Новокузнецк-Москва, совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Причиной стала попавшая в двигатель птица, сообщили тогда в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Никто из семи членов экипажа и 156 пассажиров, находившихся на его борту, не пострадал.

Илья Николаев