Пассажирский самолет экстренно сел в Новосибирске из-за попавшей в двигатель птицы

Самолет Airbus A321, следовавший рейсом Новокузнецк-Москва, совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво. Причиной стала попавшая в двигатель птица, рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

В ведомстве отметили, что воздушное судно приземлилось благополучно. Никто из семи членов экипажа и 156 пассажиров, находившихся на его борту, не пострадал.

Управление СКР организовало доследственную проверку по ч.1 ст. ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По предварительным данным, птица попала в двигатель самолета при наборе высоты в аэропорту Новокузнецка.

Обстоятельства вынужденной посадки Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» проверяет и Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По информации ведомства, птица попала в фюзеляж лайнера.

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Илья Николаев