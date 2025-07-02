Структуру воронежского «Рудгормаша» признали банкротом

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом ООО «РГМ-Запчасть» — структуру местного машиностроительного холдинга «Рудгормаш» Анатолия Чекменева. В отношении компании ввели конкурсное производство сроком на полгода. Конкурсным управляющим утвердили члена ассоциации МСРО «Содействие» Александра Пташникова. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале июня суд принял заявление временного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Речь идет об Анатолии, Ирине, Елене, Кирилле, Максиме Чекменевых, а также Светлане Пениной, Марии Герасимовой, ООО УК «Рудгормаш», АО «Объединенная промышленная компания» и ООО «ГМК-РГМ». Размер требований не раскрывается, ходатайство планируется рассмотреть 25 августа.

Банкротства «РГМ-Запчасть» в феврале 2024 года потребовало московское ООО «Алерус». В январе 2025-го арбитражный суд Воронежской области ввел в отношении должника наблюдение. Временным управляющим был утвержден Сергей Домнин. В реестр требований кредиторов включили долг на 74,5 млн руб. перед «Алерус».

В конце июня суд закрыл банкротное дело другой структуры «Рудгормаша» — ООО «Обогатительное оборудование». Разбирательство инициировала московская компания «Берландгрупп». Изначально она заявила задолженность в 114,2 млн руб.

Алина Морозова