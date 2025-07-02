Курортная отрасль Кубани привлекла 865 млрд рублей инвестиций

На территории Краснодарского края в стадии реализации находятся 76 инвестиционных проектов в сфере туризма и санаторно-курортного обслуживания. Совокупный объем инвестиций по инициативам составляет порядка 865 млрд руб, заявил губернатор Вениамин Кондратьев, подводя итоги работы отрасли и перспективы развития, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Всего планируется создать 32 тыс. новых рабочих мест и ввести 55 тыс. дополнительных гостиничных номеров. Речь идет о современных отелях, санаториях и детских здравницах. По словам главы Кубани, особое внимание будет уделено качеству сервиса и формированию альтернативных форм отдыха, включая экотуризм и агрокластеры.

Соглашения на реализацию ключевых объектов были заключены на ПМЭФ-2025. В Сочи запланировано строительство нового санаторно-гостиничного комплекса, в Геленджике — туристического кластера, в Анапе — оздоровительного центра и пятизвездочных отелей. Объекты также появятся в Горячем Ключе, Мостовском районе и селе Кабардинка.

С 2015 по 2025 год в регионе реализовали 25 проектов на сумму почти 21 млрд руб. Среди них — гостиницы Hilton Garden Inn и «Абрау Light» в Новороссийске, отель Lavicon в Туапсинском районе и спа-курорт Miracleon в Анапе. В этом году в эксплуатацию вводятся еще несколько крупных объектов, включая пятизвездочные отели и санатории в Анапе, Сочи и Архипо-Осиповке.

Анна Гречко