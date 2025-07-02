Здание бывшей кондитерской фабрики в Ростове подешевело на 202 млн рублей

За месяц на сайтах объявлений в цене на 202 млн руб. упало здание бывшего ЗАО «Донская кондитерская фабрика» в Пролетарском районе Ростова. В июне 2025 года собственник просит за строение 148 млн руб., тогда как в мае он оценивал объект в 350 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: avito.ru Фото: avito.ru

Первая публикация о продаже здания кондитерской фабрики появилась на сайте avito.ru в середине апреля этого года, тогда за него просили полмиллиарда рублей. Через месяц объект упал в цене на 10 млн руб., а через два — на 249 млн руб. После объявление было снято с публикации.

Новое объявление о продаже строения с ценой в 148 млн руб. появилось в конце июня на сайте объявлений Циан. В нем собственник указывает, что здание расположено по адресу 40-я Линия, 57. Общая площадь строения составляет 4,2 тыс. кв. м, все коммуникации есть на участке.

По данным портала Картотека.ру, ЗАО «Донская кондитерская фабрика» было зарегистрировано в 1998 году. Компания производила какао, шоколад и сахаристые кондитерские изделия. Свою деятельность фабрика прекратила в 2017 году.

Наталья Белоштейн