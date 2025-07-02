Глава Хакасии отказался подписывать закон о переходе на одноуровневую модель МСУ

Глава Хакасии Валентин Коновалов во второй раз в 2025 году наложил вето на республиканский закон, уже принятый верховным советом. На этот раз он отказался подписать и вернул в парламент закон о введении одноуровневой модели местного самоуправления (МСУ), сообщила пресс-служба правительства региона.

Как писал «Ъ», закон «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Хакасия» региональный парламент принял 19 июня по инициативе группы депутатов-единороссов. Документ ликвидирует самостоятельные муниципалитеты на уровне сел и поселков.

«Ранее руководитель региона уже не раз обозначал свою позицию по этому вопросу, заявляя, что депутаты поторопились принять закон именно в таком виде, назвав их решение непродуманным. Он ограничивает доступность власти для населения республики, принят без учета мнения большинства сельских жителей»,— напомнила пресс-служба правительства.

«Вето — право главы. Жаль, что процедура последнее время входит в привычку. Я был уверен, что мы пришли к взаимопониманию»,— прокомментировал решение Валентина Коновалова один из инициаторов принятия закона, спикер верховного совета Сергей Сокол, добавив, что опыт преодоления вето у депутатов уже есть. Напомним, в мае парламент преодолел вето главы региона на закон «О внесении изменений в ст. 12 закона… “О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия”».

Валерий Лавский