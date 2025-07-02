МАГАТЭ ожидает от Ирана официального подтверждения приостановки сотрудничества

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в курсе сообщений о решении Ирана приостановить сотрудничество. Агентство ожидает официального подтверждения этой информации от иранской стороны. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elisabeth Mandl / Reuters Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

«Нам известно о соответствующих сообщениях МАГАТЭ ожидает дальнейшей официальной информации из Ирана»,— сообщили ТАСС в пресс-службе МАГАТЭ.

Утром 2 июля иранское агентство Tasnim сообщило, что президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Тегеран развернул ответную операцию. 22 июня США ударили по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. 24 июня Израиль и Иран договорились о перемирии. На той же неделе иранские власти запретили допуск к ядерным объектам главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси. Он говорил, что агентство не фиксировало признаков создания Ираном ядерного оружия.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Американские горки для иранского атома».

Анастасия Домбицкая