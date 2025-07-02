Верховный суд Адыгеи рассмотрит апелляцию о создании вооруженного ОПГ

Верховный суд Республики Адыгея 7 июля рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело в отношении пяти человек, осужденных за создание незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

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Апелляционные жалобы подали осужденные и их защитники на приговор Майкопского городского суда. По материалам дела, 61-летний житель Майкопа Анатолий Тазов создал организацию «Великий Собор Руси. Земский Собор Юга Руси», отрицавшую легитимность действующего государственного строя РФ.

Целью формирования, по версии следствия, было насильственное изменение основ конституционного строя страны и совершение преступлений на политической и идеологической почве, в том числе на почве межнациональной вражды.

В состав организации вошли еще четверо человек — трое жителей Адыгеи и один уроженец Волгоградской области. Фигуранты занимались поиском оружия, изготовлением взрывчатки и привлечением новых участников. Суд признал их виновными по нескольким статьям УК РФ, в том числе за участие в незаконном вооруженном формировании, хранение оружия и изготовление взрывных устройств.

Анатолий Тазов получил 14 лет лишения свободы, другие участники — от 8,5 до 9 лет колонии строгого режима.

Анна Гречко