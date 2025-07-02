На Кубани вырос спрос на китайские автомобили

Интерес к автомобилям китайского производства на вторичном рынке Краснодарского края продолжает демонстрировать устойчивый рост. По данным платформы «Авито Авто», во втором квартале 2025 года доля китайских машин среди объявлений в сервисе Селект достигла 15,1%, а в сегменте автомобилей с пробегом — 13,1%. Для сравнения, в четвертом квартале 2024 года эти показатели составляли 13,1% и 9% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Среди брендов, вызывающих наибольший интерес у покупателей региона, лидируют Chery (19,8% просмотров), Geely (12,5%), EXEED и Changan (по 10,1%), а также HAVAL (8,1%). Наиболее популярными моделями оказались пикап JAC T9 (7,4%), седан Chery Arrizo 8 (5,5%), а также Chery Tiggo 8 Pro, HAVAL F7x и Geely Monjaro (по 3,9%).

Как отмечает руководитель сервиса Селект Эдуард Ефремов, спрос на автомобили китайских марок опережает динамику роста предложения. По его словам, значительное расширение модельного ряда, а также укрепившееся доверие потребителей и дилеров к продукции китайских автопроизводителей, обеспечили автомобилям из КНР прочные позиции на рынке. В сервисе Селект такие машины уже входят в число двадцати наиболее популярных брендов и тридцати моделей с наибольшим числом запросов. Дополнительным фактором привлекательности становится формат продаж через проверенных продавцов, что способствует прозрачности и безопасности сделок.

Вячеслав Рыжков