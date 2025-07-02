В Алуште чиновница нанесла бюджету города ущерб в размере 2,1 млн рублей

Бывшая начальница одного из управлений администрации Алушты нанесла муниципальному бюджету ущерб в размере 2,1 млн руб. Она предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на общую сумму более 900 тыс. руб., халатности и злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с июня 2018 года по июнь 2023 года обвиняемая брала деньги от 100 до 285 тыс. руб. за содействие в оформлении недвижимости в собственность взяткодателей. В июне 2022 года чиновница за 200 тыс. рублей передала участнику торгов конфиденциальную информацию о предложениях конкурента на аукционе по аренде пляжной территории. Это помогло ему представить выигрышные условия для заключения договора.

Кроме того, с 2021 по 2025 год обвиняемая намеренно не взыскивала долги с предприятия, которое возглавлял ее родственник. Из-за бездействия чиновницы ущерб был нанесен муниципальному бюджету. Она также не организовала переселение 21 семьи из двух аварийных многоквартирных домов, несмотря на наличие свободного маневренного жилья.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алина Зорина