Дончанин предстанет перед судом за поджог салютов в ТЦ по указанию мошенников

Шахтинский городской суд рассмотрит дело обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры по Ростовской области Фото: пресс-служба прокуратуры по Ростовской области

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, уголовное дело возбудили в отношении 57-летнего жителя Новошахтинска Сергей Барило. По версии следствия, в декабре 2024 года подозреваемый, доверившись мошенникам, потерял около 300 тыс. рублей. Чтобы «вернуть деньги», Барило, по указанию злоумышленников, поджег батарею салютов в одном из магазинов торгового центра в Шахтах.

«Фигурант приобрел и привел в действие батарею салютов в обозначенном месте, подвергнув опасности находившихся там граждан. Кроме того, в результате его действий повреждено имущество магазина на сумму свыше 60 тыс. руб.», — говорится в сообщении прокуратуры.

Константин Соловьев