FT сообщила о взрывах на танкерах после швартовки в российских портах

С начала года от взрывов пострадали как минимум пять нефтяных танкеров, и последний из этих инцидентов произошел на прошлой неделе на танкере Vilamoura у берегов Ливии. Как пишет Financial Times (FT), все эти суда в какой-то момент заходили в российские порты, и взрывы на них происходили в течение нескольких недель после этих заходов. По данным газеты, некоторые эксперты в области безопасности склоняются к тому, что эти взрывы являются диверсиями, которые совершаются при поддержке какого-либо государства.

В январе взрыв повредил танкер Seacharm, принадлежащий компании Thenamaris, который находился у турецкого порта Джейхан. В феврале поверждения получили Seajewel у берегов Италии (владелец также Thenamaris), Grace Ferrum у берегов Ливии (владелец киприотская Cymare) и Koala (под флагом Антигуа и Барбуды) в российском порту Усть-Луга. В конце июня взрыв произошел на танкере Vilamoura (владелец TMS Tankers). Данные указывают, что все эти суда заходили в российские порты, работающие с казахстанской нефтью, продажа которой не подпадает под санкции.

Один из опрошенных FT экспертов отметил, что сначала «все указывало» на Украину. Но после взрыва на борту Vilamoura появились другие версии. Четыре из этих судов заходили в порты Ливии, где за доходы от поставок нефти борются несколько вооруженных группировок. Кроме того, все эти суда пополняли запасы на Мальте. По словам главы консалтинга в EOS Risk Group Мартина Келли, сходства есть «лишь в некоторых моментах», и «остается широкий выбор альтернативных вариантов, включая ливийские элементы и другие государственные субъекты, у которых есть возможности и вероятные мотивы».

Алена Миклашевская