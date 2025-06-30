У берегов Ливии произошел взрыв на танкере с 1 млн баррелей нефти на борту

Танкер Vilamoura, перевозивший 1 млн баррелей нефти, был поврежден взрывом у берегов Ливии. В компании TMS Tankers, которой принадлежит танкер, сообщили, что из-за взрыва затопило машинное отделение. О причинах взрыва не сообщается. Vilamoura на буксире доставляют в Грецию, где специалисты оценят степень повреждений и проведут ремонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TMS Tankers Фото: TMS Tankers

Vilamoura дважды с апреля заходил в российский порт Усть-Луга, при этом он перевозил не российскую, а казахстанскую нефть. Информационный сервис Lloyd’s List Intelligence отмечает, что это уже пятый случай взрывов на борту танкеров, перед этим заходивших в российские порты.

В январе—феврале произошли взрывы на борту танкеров Seacharm, Grace Ferrum, Seajewel и Koala. В некоторых случаях речь шла о танкерах, предположительно являющихся частью российского теневого флота.

Яна Рождественская