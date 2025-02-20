Reuters: в Средиземном море три танкера за месяц были повреждены взрывами

В последний месяц в Средиземном море в результате взрывов были повреждены три танкера, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники из сферы судоходства и безопасности.

Один из инцидентов произошел в конце января у турецкого порта Джейхан. Танкер Seacharm, принадлежащий компании Thenamaris, получил повреждения. В феврале у берегов Ливии взрывом был поврежден танкер Grace Ferrum, он ходил под флагом Либерии и перевозил химические продукты.

Источники агентства отмечают, что танкеру Grace Ferrum требует спасательная операция. Эти случаи являются первыми за последние десятилетия подобными инцидентами с невоенными судами в центральном Средиземноморье.

Ранее итальянские СМИ сообщали о двух взрывах на танкере Seajewel в порту Савона, Италия. На корпусе судна была обнаружена пробоина со следами внешнего воздействия. Экипаж танкера под флагом Мальты сообщил об инциденте в ночь на 15 февраля во время выгрузки нефти.