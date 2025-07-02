Грушко заявил, что военная стратегия Евросоюза создает угрозы для России

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в России наблюдают за милитаризацией Евросоюза и видят, как из мирного проекта он становится «чем-то напоминающим очень агрессивный военный блок». По словам замминистра, Москва в своем военном строительстве учитывает эти настроения и действия европейцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы видим, что происходит милитаризация Евросоюза,— сказал господин Грушко в эфире телеканала "Россия 24" (цитата по "РИА Новости". — Это качественно меняет наше отношение к нему, и это, естественно, учитывается в нашем военном строительстве».

«Эта идеология, это нас сильно тревожит, потому что нам действительно придется иметь дело с новой военной организацией, которая вынашивает агрессивные намерения против России и соответствующим образом выстраивает свою военную стратегию, военное строительство, развивает военные потенциалы, которые прямым образом создают для нас угрозы, против которых мы должны защищаться и будем это делать»,— добавил замминистра.

Ранее с подобными утверждениями уже выступал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В конце июня он заявил, что считает Европейский союз «самодостаточным военным блоком». Он увязывал этот вопрос с вооружением Украины, говоря, что ЕС стремится обеспечить ее военный потенциал таким образом, чтобы она стала «неуязвимой для России».

Украина стала кандидатом на вступление в ЕС в 2022 году. Спустя год Совет Евросоюза решил начать переговоры о присоединении нового члена. В мае этого года глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен призывала ускорить процесс и называла возможное членство надежной гарантией безопасности для Украины.

Анастасия Домбицкая