Медведев: ЕС для России не менее опасен, чем НАТО

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что Европейский союз превратился в «самодостаточный военный блок». По его мнению, возможное вступление Украины в такую организацию представляет угрозу для РФ.

«Купирование этой опасности (вступления Украины в ЕС.— "Ъ") может быть двояким,— пишет господин Медведев в своем Telegram-канале.— Либо сам ЕС должен осознать, что киевское квазигосударство ему в принципе не нужно... либо... если в ЕС просто некому будет вступать».

Зампред Совбеза уверен, что единственная цель Евросоюза — вооружить Украину до такой степени, чтобы она стала «неуязвимой для России». Он считает, что помощь Брюсселя Киеву сравнима с объемом средств, выделяемых с этой же целью странами НАТО.

Украина стала кандидатом на вступление в ЕС в 2022 году. Спустя год Совет Евросоюза решил начать переговоры о присоединении нового члена. В мае этого года глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен призывала ускорить процесс и называла возможное членство надежной гарантией безопасности для Украины.

Екатерина Отрашкевич