Фон дер Ляйен назвала вступление Украины в ЕС надежной гарантией безопасности

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза ускорить процесс принятия Украины в ЕС. С таким заявлением она выступила на пленарном заседании Европарламента в среду, 7 мая. Она назвала это самой надежной гарантией безопасности.

«Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление Украины. Это может быть самой надежной гарантией безопасности,— сказала госпожа фон дер Ляйен.— Присоединение Украины к нашему союзу является величайшей гарантией справедливого и прочного мира».

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на членство в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного приема в соответствии с «новой специальной процедурой». 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление. 23 июня Европарламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию в поддержку статуса кандидата. 23 июня Совет ЕС присвоил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. В декабре 2023 года было принято решение начать переговоры с Киевом по этому вопросу. 14 апреля 2025 года стартовал всеобщий референдум о вступлении Украины в ЕС. Вопрос голосования сводится к поддержке или неприятию членства Украины в ЕС. Итоги опроса планируют подвести в июне и направить в Брюссель. 22 апреля премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что проголосовал против вступления Киева в сообщество. Он заявил, что ускоренное принятие Украины в ЕС может спровоцировать «бесконечную войну».

О позиции венгерских властей — в материале «Ъ FM» «Евросоюз идет в обход».

Анастасия Домбицкая