Совфед одобрил рост штрафов за переезд без уведомления военкомата

Совет федерации одобрил закон о повышении до 10–20 тыс. руб. штрафов за несообщение в военкомат о смене места жительства. Раньше штраф составлял 1–5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поправки к ст. 21.5 КоАП в феврале внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым («Единая Россия»). В ч. 2 упомянутой статьи предусмотрены штрафы за несообщение сведений об изменении семейного положения, об образовании и «переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией». Законопроектом предлагается выделить последнее правонарушение в отдельную часть. В пояснительной записке говорилось, что первоначальные санкции «незначительны» и «несоизмеримы» совершаемому деянию. Третье чтение закон прошел 24 июня.

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