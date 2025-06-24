Госдума приняла повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, повышающий штраф за несообщение в военкомат о смене места жительства. Сейчас он составляет 1–5 тыс. руб., документ повышает диапазон до 10–20 тыс. руб.

Проект поправок к ст. 21.5 КоАП в феврале 2025 года внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым («Единая Россия»). В ч. 2 указанной статьи предусмотрены штрафы за несообщении сведений об изменении семейного положения, об образовании и «переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией». Проект предлагал выделить последнее правонарушение в отдельную часть статьи и установить за него штрафы до 20 тыс. руб.

В пояснительной записке к инициативе говорилось, что текущие санкции «незначительны» и «несоизмеримы» совершаемому деянию. Авторы также приводили статистику Минобороны, согласно которой в 2023 году по ст. 21.5 КоАП были привлечены к ответственности более 47 тыс. человек, из них 28,7 тыс. оштрафовали в основном на 1–5 тыс. руб. за несообщение о переезде.

Подробнее — в материале «Ъ» «Переехал — доложись».

Полина Мотызлевская