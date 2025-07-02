На Дону провели ротацию устраняющих последствия разлива мазута в Черном море

Новая группировка донских пожарных, задействованных в ликвидации разлива мазута на Черноморском побережье, отправилась в Краснодарский край. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

На смену личному составу в Анапский район прибыли 52 сотрудника донского ведомства. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», зона ответственности — от станицы Благовещенской до поселка Витязево. В Краснодарском крае обследуют 325 километров, всего вывезено свыше 164 тыс. т загрязненного песка и грунта.

Константин Соловьев