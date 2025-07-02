Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону провели ротацию устраняющих последствия разлива мазута в Черном море

Новая группировка донских пожарных, задействованных в ликвидации разлива мазута на Черноморском побережье, отправилась в Краснодарский край. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

На смену личному составу в Анапский район прибыли 52 сотрудника донского ведомства. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», зона ответственности — от станицы Благовещенской до поселка Витязево. В Краснодарском крае обследуют 325 километров, всего вывезено свыше 164 тыс. т загрязненного песка и грунта.

Константин Соловьев

Новости компаний Все