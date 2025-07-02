На Дону продолжают фиксировать заражения клещевыми инфекциями

В Ростовской области фиксируют новые случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, клещевого боррелиоза и лихорадкой Ку, распространяемые клещами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой подтвердились в Ростове-на-Дону и Волгодонске, Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском, Сальском, Зимовниковском и Семикаракорском районах. Заражения лихорадкой Ку обнаружили в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском и Дубовском районах, иксодовый клещевой боррелиоз — в Ростове-на-Дону, Батайске, Новошахтинске и Морозовском районе.

Уточняется, что инфицирование происходило после укуса клещами или при уходе за животными. Ведомство направило главам административных территорий требования о незамедлительном начале противоклещевых мероприятий.

Константин Соловьев