Китай на саммите БРИКС в Бразилии будет представлять премьер Ли Цян

Премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит Бразилию для участия в саммите БРИКС 5-8 июля. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее South China Morning Post писала, что председатель КНР Си Цзиньпин в этом году впервые пропустит саммит объединения.

По информации источников South China Morning Post, председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит БРИКС. По словам неназванных чиновников, Китай уведомил правительство Бразилии о том, что у Си Цзиньпина возникли накладки в расписании и делегацию страны возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян. Участвующие в подготовке к саммиту представители Китая также назвали в качестве причины отсутствия Си Цзиньпина то, что он уже дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой менее чем за год: сначала на саммите G20 в ноябре 2024 года, а затем в мае 2025-го в Пекине.

Семнадцатый саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что очно Россию на саммите будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров, а президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС по телемосту.

С марта 2023 года в странах—участницах Международного уголовного суда, в список которых входит Бразилия, действует ордер на арест президента в связи с «подозрениями в незаконном вывозе детей с Украины». При этом поездку в Монголию — еще одну участницу МУС — Владимир Путин не отменял. Визит состоялся в сентябре прошлого года. Про решению Международного уголовного суда господин Путин говорил, что их можно «легко обойти», заключив межправсоглашение.

Как прошло апрельское заседание глав МИДов стран БРИКС, читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая