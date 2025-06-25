SCMP: Си Цзиньпин пропустит саммит БРИКС в июле

Председатель КНР Си Цзиньпин не поедет на саммит БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро 6–7 июля, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники. Это первый раз, когда лидер КНР не посетит саммит объединения.

По словам неназванных чиновников, Китай уведомил правительство Бразилии о том, что у Си Цзиньпина возник «конфликт в расписании» и делегацию страны возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян. Участвующие в подготовке к саммиту представители Китая также назвали в качестве причины отсутствия Си Цзиньпина то, что он уже дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой менее чем за год: сначала на саммите G20 в ноябре 2024 года, а затем в мае 2025-го в Пекине.

Представитель МИД Китая Го Цзякунь сказал бразильской газете Folha de S.Paulo, что информация об участии Си Цзиньпина в саммите «будет предоставлена в соответствующее время».

О деятельности объединения — в материале «Ъ» «Планета БРИКС».