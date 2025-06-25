Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилии

Президент России Владимир Путин по видеосвязи подключится к саммиту БРИКС, который пройдет в июле в Бразилии. Лично туда поедет министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Президент будет принимать участие по ВКС (видео-конференц-связи.— "Ъ"), но на месте в Бразилии будет министр иностранных дел»,— сказал господин Ушаков на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Саммит будет проходить в Рио-де-Жанейро 6–7 июля. До этого господин Путин также не стал посещать Бразилию, когда там проходил форум G20 в ноябре 2024 года. В августе 2023 года он не поехал в ЮАР, где также проходил саммит БРИКС.

С марта 2023 года в странах—участницах Международного уголовного суда (в список которых входит и ЮАР, и Бразилия) действует ордер на арест президента в связи с «подозрениями в незаконном вывозе детей с Украины». При этом поездку в Монголию — еще одну участницу МУС — Владимир Путин не отменял. Визит состоялся в сентябре прошлого года. Про решения Международного уголовного суда господин Путин говорил, что их можно «легко обойти», заключив межправсоглашение.