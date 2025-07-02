В Сочи до конца августа обновят разметку у всех школ и детсадов

Дорожную разметку и другую инфраструктуру у образовательных учреждений Сочи планируют привести в порядок до 25 августа. Об этом заявили на заседании городской межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, которое прошло под руководством замглавы города Вячеслава Бауэра, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как уточнили в администрации, меры связаны с необходимостью усилить безопасность вблизи школ, детских садов и других соцобъектов. В летний период, пока дети находятся на каникулах, в городе должны обновить разметку, дорожные знаки, ограждения, проверить светофоры и состояние искусственных неровностей.

Кроме того, на заседании приняли решение установить «лежачего полицейского» у моста «Волшебный лист» на улице Конституции, где ранее уже действовал пешеходный переход.

Анна Гречко