В Ейске Азовское море ежегодно размывает до четырех метров берега

Ежегодно Азовское море размывает от двух до четырех метров побережья в Ейске. Об этом свидетельствуют данные исследований, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава региона Вениамин Кондратьев поручил проработать возможные варианты решения проблемы размыва берега в Ейске. Специализированные проектные службы должны будут сделать это в кратчайшие сроки.

«Наши курорты должны соответствовать современным стандартам, и Ейск — не исключение. Год назад на этом месте были торговые точки, которые портили облик набережной. Сегодня их убрали, и мы видим существенные изменения, но это лишь небольшая часть побережья. Рядом остаются участки, которые также требуют обновления»,— заявил губернатор.

На Ейской косе есть пять благоустроенных пляжей и столько же мест для отдыха. Работает 17 средств размещения с общим фондом более 1,1 тыс. мест. Максимальный уровень сервиса достигает трех звезд.

Алина Зорина