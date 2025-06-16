Противопожарный режим в Свердловской области на выходных нарушили более 180 раз

Требования особого противопожарного режима на праздничных выходных в Свердловской области были нарушены жителями свыше 180 раз, передает департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловчане разжигали костры и готовили пищу на мангалах, делая это в природных парках и на берегах водоемов. По словам врио губернатора Дениса Паслера, сотрудники лесничеств, МЧС, правоохранительных органов и администраций муниципалитетов провели свыше 650 рейдов, также они для профилактики раздали 6,1 тыс. листовок с правилами пожарной безопасности. Так, нарушения были зафиксированы на территории Мало-Истокского и Карасье-Озерского, Оборошинского лесных парков, в Заречном муниципальном округе, на берегу Белоярского водохранилища.

Кроме того, грубое нарушение безопасности было выявлено на территории Нижне-Сергинского лесничества: вплотную к лесным насаждениям складировали древесину, которую не отделили противопожарной минерализованной полосой. Материалы по выявленному нарушению были переданы в полицию.

Напомним, ущерб от лесных пожаров в Уральском федеральном округе (УрФО) составил 13,5 млн руб., из которых 11 млн руб. потратили на тушение. В этом году в регионах Урала зафиксировано 183 пожара на площади 1,8 тыс. га.

Ирина Пичурина