Жители Краснодара считают приемлемым МРОТ в размере 55,3 тысячи рублей

Жители Краснодара оценивают справедливый уровень минимальной оплаты труда (МРОТ) в среднем в 55,3 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса сервиса SuperJob. За последние полгода эта цифра осталась неизменной, тогда как в сентябре 2024 года она составляла 51,1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным исследования, ожидания россиян относительно минимального дохода существенно различаются в зависимости от региона. Наиболее высокие запросы фиксируются у жителей Москвы (62,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурга (59 тыс. руб.) и Хабаровска (58,7 тыс. руб.). Для сравнения: официальный МРОТ в столице в настоящий момент составляет 32 916 руб., в Петербурге — 28 750 руб.

Кроме того, в число городов с наибольшими ожиданиями по уровню МРОТ вошли Казань (55,8 тыс. руб.) и Владивосток (55,7 тыс. руб.). На другом полюсе — Киров (48,5 тыс. руб.), Рязань и Ижевск (по 49,3 тыс. руб.), Нижний Новгород (49,6 тыс. руб.), Ярославль (50,5 тыс. руб.) и Томск (50,7 тыс. руб.).

Согласно результатам исследования, за последние полгода наибольший рост ожиданий (+3%) продемонстрировали жители Астрахани (51 тыс. руб.), Волгограда (50,9 тыс. руб.), Пензы (50,8 тыс. руб.), Нижнего Новгорода и Ижевска. В опросе приняли участие представители экономически активного населения крупных городов.

Вячеслав Рыжков