Ростов-на-Дону занял 25-е место по вводу жилья в России

Ростов-на-Дону занял 25-е место среди российских городов по объемам ввода жилья в 2024 году. Об этом сообщили аналитики РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации источника, в Ростове в 2024 году построили 0,9 кв м общей площади на одного жителя. Объемы введенного жилья сократились на 14,9% по сравнению с предыдущим 2023 годом.

По абсолютным показателям Дон расположился на 9-м месте с результатом 1,06 млн кв м введенного жилья за год.

Лидером рейтинга вновь стал Краснодар с показателем 2,3 кв м на одного жителя. По общим объемам строительства Краснодар занял вторую позицию с результатом 2,9 млн кв м, уступив только Москве, где ввели 6,6 млн кв м жилья.

Валентина Любашенко