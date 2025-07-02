Благоустройство Александровского парка в городе Шахты могут завершить в этом году

В городе Шахты благоустройство Александровского парка могут завершить уже в этом году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале замгубернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объект стал победителем конкурса проектов благоустройства еще в 2018 году. По словам чиновника, работы затянулись из-за недобросовестного подрядчика. Сейчас организация завозит материалы, продолжает уплотнение основания под плитку, укладывает тротуарное покрытие.

До конца года власти планируют благоустроить остров и зоны для спорта и отдыха. Планируется также масштабная высадка зеленых насаждений.

Константин Соловьев