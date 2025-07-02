Площадь пожара под Алуштой достигла 8 га

Возгорание сухой растительности в районе поселка Лазурное под Алуштой охватило 8,1 га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольгу Шевцову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, 2,3 га пришлось на территорию особо охраняемой зоны — природного заказника регионального значения «Кастель». Еще 1,6 га — земли лесного фонда. Пожар возник 29 июня, по предварительной версии, из-за неосторожного обращения с огнем. Угрозы населенным пунктам не зафиксировано.

К тушению привлекли 639 человек, 111 единиц техники и два вертолета. Вертолетами произведено 55 сбросов воды общим объемом 165 т. Распространение огня удалось остановить.

Анна Гречко