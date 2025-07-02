Сочи возглавил топ направлений для отдыха с детьми

В июле Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 16% всех бронирований с детьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,9 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в июле занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 6% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 6,7 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Ейск, который собрал 4% всех июльских бронирований с детьми. На курорте путешественники резервируют номера в среднем на девять ночей. За одну ночь размещения туристы отдают в среднем 4,5 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха с детьми также попал еще один город Краснодарского края. В Геленджике, который занял шестое место, путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения — 6,6 тыс. руб.

Мария Удовик