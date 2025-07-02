В Ростовской области за сутки произошло 11 пожаров и 4 загорания сухой растительности

За прошедшие сутки 1 июля в Ростовской области потушили 11 пожаров и четыре загорания сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На территории Дона специалисты ведомства также ликвидировали последствия пяти дорожно-транспортных происшествий, в которых были спасены два человека. О инцидентах на воде не сообщается.

За сутки МЧС задействовали 188 специалистов и 47 единиц техники.

Константин Соловьев