Гран-При фестиваля «Коляда-Plays» получил спектакль театра из Ижевска

Спектакль «Пластилин», поставленный театром МО из Ижевска (Удмуртия), взял Гран-При 18 Международного фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays», сообщили в Коляда-театре. Мероприятия «Коляда-Plays» проходили в Екатеринбурге с 20 по 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница театра МО «ВКонтакте» Фото: страница театра МО «ВКонтакте»

Режиссером постановки по пьесе Василия Сигарева стал Максим Морозов. «Появился этот "Пластилин", который все затмил. И разговоров на фестивале было только об этом страшноватом, уродливом детище. Этот спектакль не позовут ни на один фестиваль. Но я прав, что вручили Гран-При им, этим странным людям из Ижевска. И знаете, почему? Болевая точка нажата. Пьесе — 25 лет. А что поменялось в нашей провинции, как там растут наши дети? А вот в точности так же, как и было четверть века назад»,— прокомментировал уральский драматург Николай Коляда.

Кроме того, лучшим актерским ансамблем на фестивале признали Нижнетагильский театр драмы им. Д. Н. Мамина-Сибиряка за спектакль «Село Степанчиково», а лучшим детским спектаклем стало «Таюткино зеркальце» от Екатеринбургского театра кукол.

Награду за лучшую женскую роль получила Ирина Молянова, которая вместе с труппой пермского театра «Век жизни» сыграла в спектакле «Носферату», за лучшую мужскую роль — Александр Соболь, актер Академического Молодежного театра из Ростова-на-Дону. Лучшим режиссером признали Вадима Карионова за спектакль «Девушки в любви» от иркутского театра «Новая драма». Лучшим художником стала Наталья Бакулева — была оценена ее работа над постановкой «Серая шейка» от Нижнетагильского театра кукол.

Напомним, фестиваль «Коляда-Plays» хотели отменить после отказа правительства в грантовой поддержке. Согласно информации из документа, подписанного министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной, Коляда-театр нарушал сроки предоставления отчетных документов о расходах грантов на фестиваль в 2023-2024 годах. После этого Николай Коляда записал видеообращение к Светлане Учайкиной и заявил, что проведет фестиваль, несмотря на отказ в выделении гранта, позднее была запущена краудфандинговая кампания.

Организационный комитет утвердил в основной конкурсной программе фестиваля 24 спектакля, при этом с учетом офф-программы было сыграно 39 спектаклей — они прошли на сценах ТЮЗа, Театра кукол, Камерного театра, Коляда-театра и в Музее андеграунда.

Ирина Пичурина