Глава РФПИ: приостановка поставок оружия США Киеву ставит вопрос о ресурсах Запада

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что приостановка США поставок оружия Украине «поднимает вопросы» о способности Вашингтона поддерживать Киев. Об этом он написал в своем Telrgram-канале.

В публикации господин Дмитриев комментирует материал газеты Politico о том, что Пентагон приостановил поставки некоторых высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы США слишком сократились.

«Подобный шаг поднимает вопросы о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины — и о приоритетах в самой американской оборонной политике»,— прокомментировал глава РФПИ.

О приостановке поставок также сообщал NBC News. Согласно информации телеканала, были задержаны поставки десятков зенитных ракет Patriot, тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятков ПЗРК Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов.