Юрий Железнов продлил контракт с ФК «Урал»

Полузащитник Юрий Железнов продлил контракт с футбольным клубом «Урал», сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба. Сроки нового соглашения не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Железнов (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Юрий Железнов (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В прошедшем сезоне Юрий Железнов провел за главную команду 28 матчей и набрал 6 очков по системе «гол+пас» (три гола и три голевые передачи).

Юрий Железнов выступает за «Урал» с 2021 года. Ранее он играл за «Сатурн». Юрий Железнов родился 15 ноября 2002 года. Карьеру начал в составе молодежной сборной «Рубина», где провел два матча в сезоне 2018/19. Затем перешел в «Сатурн», в составе которого в сезоне 2020/21 провел 24 матча и забил пять голов.

В прошедшем сезоне «Урал» занял четвертое место в турнирной таблице «Мельбет» Первой лиги и уступил «Ахмату» со счетом 2:0 в Грозном в стыковых матчах. По итогам матча «Ахмат» прошел в чемпионат России на следующий сезон, а «Урал» остался в первой лиге.

Напомним, с поста главного тренера клуба ушли Олег Шатов и Сергей Томаров. Кроме того, ФК «Урал» объявил, что клуб покидает и вице-президент Игорь Смольников.

Полина Щуцкая