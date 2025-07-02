Электрификацию КоАП начнут с бизнеса

Белый дом утвердил порядок подачи документов по делам об административных нарушениях в электронном виде — он необходим для реализации закона о цифровизации административного делопроизводства. Хотя постановление затрагивает все «несудебные» штрафы и предписания, от нарушений ПДД до решений, вынесенных по итогам проверок компаний контролирующими ведомствами, принятые правила предусматривают первоочередную оцифровку документов, касающихся нарушений бизнеса. В этом смысле быстрое и эффективное административное производство может замкнуть цифровой контур контрольно-надзорной деятельности, а также повысить скорость пополнения дефицитного бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Михаил Мишустин подписал постановление правительства №980 от 30 июня о порядке подачи документов по делам об административных правонарушениях в электронном виде и требованиях к их формату. Документ нужен для реализации двух законов о введении электронного документооборота в административное производство (60-ФЗ и 59-ФЗ от 7 апреля 2025 года, см. “Ъ” от 13 мая).

Постановление касается всех «несудебных» штрафов и предписаний — от наказаний за нарушения ПДД до решений, вынесенных по итогам проверок компаний контролирующими ведомствами. При этом де-факто в постановлении, которое заменяет правила, утвержденные в 2021 году, упор делается на первоочередное распространение штрафов на бизнес. Так, уже с 1 августа 2025 года контрольные (надзорные) ведомства (ФНС, Росреестр, Росгидромет, Россельхознадзор, Росалкогольтабакконтроль и еще десять органов) должны обеспечить учет и хранение документов по административным делам, связанным с нарушением обязательных требований, находившимся в производстве на 1 января 2025 года или возбужденным после этой даты, в электронном виде в ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ГИС ТОР КНД, информсистема по автоматизации контроля). Иные федеральные органы исполнительной власти должны будут обеспечить учет и хранение документов по соответствующим делам только с 1 января 2026 года, и распространяется требование на дела, находившиеся в производстве на 1 января 2026 года или возбужденные после этой даты — храниться они будут также в электронном виде в ГИС ТОР КНД. Для органов власти регионов и местного самоуправления использование ГИС с 1 января 2026 года носит рекомендательный характер.

Предприниматели могут подать документы в электронном виде при наличии технической возможности у ведомства (еще при запуске будущей реформы административного производства в правительстве говорили, что «административная» цифровизация будет «мягкой», см. “Ъ” от 21 октября 2024 года) несколькими способами: через личный кабинет юрлица или ИП на сайте ведомства, через портал «Госуслуги» или через систему электронного документооборота с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Постановление устанавливает требования к электронным документам, а также к электронным образам документов (отсканированные или сфотографированные копии бумажных документов, заверенные электронной подписью). Кроме того, оно закрепляет правила подачи документов через региональные порталы госуслуг.

Как рассказали “Ъ” в секретариате вице-премьера — главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко, реализация инициативы — логичный шаг по переводу максимального количества точек соприкосновения государства и бизнеса в цифровой формат. Документ призван облегчить жизнь предпринимателей: не нарушающих требования за счет применения риск-ориентированного подхода новации не коснутся вовсе, а для нарушителей снизят издержки на визиты в органы контроля и суды, а также на бумажную переписку.

Де-факто его реализация может «замкнуть» цифровой контур контрольно-надзорной деятельности (предусматривающий риск-ориентированный подход к проверкам и возможность досудебного обжалования действий контролеров), сделав сквозным процесс от проведения контрольного мероприятия до документального «отчета» о привлечении к ответственности за выявленные нарушения обязательных требований. Одновременно с этим она упростит администрирование сборов штрафов в бюджет, что актуально на фоне ожидаемого снижения доходов (см. «Ъ-Online» от 30 апреля). И в этом смысле начинать с бизнеса рационально, потому что штрафы компаний приносят в бюджет больше средств и администрировать их проще.

Венера Петрова, Олег Сапожков