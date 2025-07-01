У ЦСКА появился пивоваренный партнер

Пивоваренная компания «АБ ИнБев Эфес» стала партнером московского футбольного клуба ЦСКА. Соглашение, подписанное на «ВЭБ Арене», рассчитано до 2027 года.

«АБ ИнБев Эфес» получила право на размещение своей безалкогольной продукции на «ВЭБ Арене». Также отмечается, что партнерство предусматривает «использование бренда клуба и широкий спектр рекламных и маркетинговых возможностей во время матча и других мероприятий».

«Объединив усилия с ЦСКА, мы создаём уникальную платформу для развития спортивного энтузиазма и привлечения новых поклонников спортивных мероприятий. Кроме того, наши маркетинговые инвестиции позволят поддержать спортивную отрасль в России, способствуя снижению нагрузки на государственный бюджет», — заявил генеральный директор пивоваренной компании Николай Тюрников.

Важность сотрудничества также отметил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. По его словам, это партнерство станет выгодным для клуба. Также он сообщил, что ЦСКА и «АБ ИнБев Эфес» запланировали маркетинговые активности для болельщиков как в онлайн-, так и в офлайн-форматах.

Арнольд Кабанов