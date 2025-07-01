Мэр Новочебоксарска оспорил свою отставку в суде

Глава Новочебоксарска (второй по величине город Чувашии) Максим Семенов, отстраненный от своего поста городским собранием депутатов, подал в горсуд иск с требованием отменить это решение. Господин Семенов ссылается на нарушение процедуры увольнения и превышение полномочий муниципальными депутатами.

Увольнению градоначальника-единоросса предшествовал его конфликт с главой Чувашии, членом партии «Справедливая Россия — За правду» Олегом Николаевым. Первая попытка отстранить главу города состоялась 14 апреля, когда группа депутатов в составе пяти эсеров и трех единороссов обвинила мэра в невыполнении плана по набору контрактников, нарушениях при оплате коммунальных услуг и приеме на работу неквалифицированного сотрудника. Их инициативу поддержал господин Николаев, заявивший о «систематическом» невыполнении Максимом Семеновым своих обязанностей.

Однако из 18 присутствовавших на заседании депутатов за отставку проголосовали только 14, тогда как для принятия решения требовалось минимум 17 голосов (две трети от списочного состава в 25 депутатов). После этого глава республики пригрозил привлечь мэра к ответственности и направил материалы в правоохранительные органы. 17 апреля господин Николаев сообщил о составлении в отношении господина Семенова административного протокола, не уточнив, о каком именно правонарушении идет речь.

Во второй раз вопрос об отставке градоначальника рассматривался 19 июня. На этот раз депутаты сослались на нарушение Максимом Семеновым закона о государственной тайне, что, по мнению администрации главы республики, позволяло принять решение об отставке мэра простым большинством голосов. В итоге за его увольнение проголосовали 13 депутатов.

В своем иске господин Семенов указывает, что устав города содержит исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения полномочий мэра, в котором нарушение закона о гостайне не упоминается. По его мнению, увольнять главу муниципального образования по этому основанию вправе только глава региона.

Анар Зейналов, Казань