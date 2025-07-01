На Кубани спрос на препараты для потенции увеличился на 9% за год

В Краснодарском крае с января по май 2025 года объем продаж лекарственных препаратов для лечения эректильной дисфункции увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего жители Краснодарского края потратили на покупку препаратов для потенции 150 млн руб. с начала 2025 года. Наибольшим спросом пользуется «Силденафил», его доля составляет 43,2% от общего объема проданных лекарств. На втором месте — «Тадалафил» (25,8%), на третьем — «Динамико» (9,5%), на четвертом — «Эффекс» (6,1%). Замыкает пятерку «Трибестан» (2,7%).

Лидером среди производителей является ПАО «Озон Фармацевтика» — 28,2%. На втором месте — НАО «Северная Звезда» (24,6%). Закрывает тройку лидеров Teva Pharmaceutical Industries Ltd (10,3%).

Алина Зорина